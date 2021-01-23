Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Bazı sürücüler, soğuk hava nedeniyle araçlarının üzerini battaniyelerle kapattı.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, kırağı tutan ağaçlar beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların oluştuğu kentte, birçok iş yerinin camı buz tuttu.

Belediye işçileri de soğuklar nedeniyle günlük işlerini güçlükle sürdürdü.

Ağrı

Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da ise tırların yakıt deposu dondu.

Sürücüler yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.

Kombi bacalarının buz tuttuğu kentte, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşların soğuklara karşı araçlarının üstünü battaniye ve naylonlarla örttüğü kentte, dere ve nehirler dondu.

Kars

Kars'ta da soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Dere, ırmak ve şelalelerin buzla kaplandığı kentte, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlardan Mehmet Oğul Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kış bize böyle geliyor, yapacak bir şey yok. Bu şartlarda işe gitmek çok zor." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını akü takviyesi yaparak çalıştırdı.

Vatandaşlardan Alper Sarı, son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Geceleri özellikle hava ısısı eksi 32'lerde. Ağaçlar, her taraf kırağı tuttu. Arabalarımız çalışmıyor, inşallah havalar ısınır." ifadelerini kullandı.