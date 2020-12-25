Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar sürüyor - Son Dakika

Belediye ekiplerinin kar temizlemesi

-Bir vatandaşın konuşması

-Küçükbaş hayvanların kamyonlara yüklenmesi Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Kars Çayının büyük bir bölümü dondu. Soğuk havanın ardından yol ve kaldırımlarda oluşan buz ve kar kütlelerini Kars Belediyesi ekipleri temizledi.

Özellikle ana caddelerde yolu trafiğe kapatan ekipler kar küreme çalışmasını yaparak kar ve buz kütlelerini kamyonetle şehir dışına taşıyor.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşurken Sarıkamış Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı.

Karla kaplanan arazide bazı besiciler ise hayvanlarını otlattı.