Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve süs havuzları buzla kaplandı.

Vatandaşlar iş yerlerinin önündeki buz ile karları temizledi, araçlarını da örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 derece ölçüldüğü kentte bazı otomobillerin yakıt depoları dondu.

Bu arada, çevresi karla kaplanan tarihi Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle tırların yakıt depoları dondu.

Dere ve nehirlerin buz tuttuğu kentte, vatandaşların kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu. Vatandaşlar yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

Cesim Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuklar nedeniyle iş yerlerine gitmekte zorlandıklarını, evlerini ısıtmakta güçlük çektiklerini belirterek, birçok sürücünün donan araçlarını çalıştıramadığını ifade etti.

Kars

Kars'ta dondurucu soğuklar sürücülere zor anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramayan birçok sürücü, başka araçlardan akü takviyesi yapmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da araçlarının motor bölümünü saç kurutma makinesiyle ısıtarak güçlükle çalıştırabildi.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürüttü.

Öte yandan, bir kişinin soğuk havanın etkisini göstermek için havaya serptiği kaynar suyun buharlaşması güzel görüntüler oluşturdu.

Oto tamircisi Ufuk Atagün, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok aracın arızalandığını belirterek, "Hava aşırı derecede soğuyunca arabaların çalışmaması bize iş çıkardı. Yaklaşık bir aydır işimiz yoktu, dün 15 araba çalıştırdım. Bugün daha soğuk olduğu için 20-25 araba çalıştırdım. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte erken saatte dışarı çıkanların kaş ve kirpiği kırağı tuttu, çatılarda bir metreye varan buz sarkıtları oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte yaban hayatı yiyecek bulmakta zorlandı. Merkez Camisi civarında yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için esnaf tarafından yem bırakıldı.

Esnaf Orhan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle soğuk günlerde kuşlara yem bıraktıklarını belirterek, "Bu iş Allah rızası için yapılır. İnsanlar olarak biz zorlanıyorsak, kuşlar da zorlanıyor. Onların aç kalmasını izleyemeyiz. Allah rızası için imkanlarımızla onlara yem veriyoruz. Onlar doydukça bizde mutlu oluyoruz." dedi.

Çifte Minareli Medrese, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Koronavirüsü Avrupa'ya taşıyan İngiliz iş insanı, virüsü 11 kişiye bulaştırdı Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]