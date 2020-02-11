Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve süs havuzları buzla kaplandı.

Vatandaşlar iş yerlerinin önündeki buz ile karları temizledi, araçlarını da örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 derece ölçüldüğü kentte bazı otomobillerin yakıt depoları dondu.

Bu arada, çevresi karla kaplanan tarihi Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle tırların yakıt depoları dondu.

Dere ve nehirlerin buz tuttuğu kentte, vatandaşların kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu. Vatandaşlar yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

Cesim Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuklar nedeniyle iş yerlerine gitmekte zorlandıklarını, evlerini ısıtmakta güçlük çektiklerini belirterek, birçok sürücünün donan araçlarını çalıştıramadığını ifade etti.

Kars

Kars'ta dondurucu soğuklar sürücülere zor anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramayan birçok sürücü, başka araçlardan akü takviyesi yapmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da araçlarının motor bölümünü saç kurutma makinesiyle ısıtarak güçlükle çalıştırabildi.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürüttü.

Öte yandan, bir kişinin soğuk havanın etkisini göstermek için havaya serptiği kaynar suyun buharlaşması güzel görüntüler oluşturdu.

Oto tamircisi Ufuk Atagün, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok aracın arızalandığını belirterek, "Hava aşırı derecede soğuyunca arabaların çalışmaması bize iş çıkardı. Yaklaşık bir aydır işimiz yoktu, dün 15 araba çalıştırdım. Bugün daha soğuk olduğu için 20-25 araba çalıştırdım. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte erken saatte dışarı çıkanların kaş ve kirpiği kırağı tuttu, çatılarda bir metreye varan buz sarkıtları oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte yaban hayatı yiyecek bulmakta zorlandı. Merkez Camisi civarında yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için esnaf tarafından yem bırakıldı.

Esnaf Orhan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle soğuk günlerde kuşlara yem bıraktıklarını belirterek, "Bu iş Allah rızası için yapılır. İnsanlar olarak biz zorlanıyorsak, kuşlar da zorlanıyor. Onların aç kalmasını izleyemeyiz. Allah rızası için imkanlarımızla onlara yem veriyoruz. Onlar doydukça bizde mutlu oluyoruz." dedi.