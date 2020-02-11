Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - KARS - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - KARS

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde araçlarını çalıştıramayan birçok sürücü, başka araçlardan akü takviyesi yapmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da araçlarının motor bölümünü saç kurutma makinesiyle ısıtarak güçlükle çalıştırabildi.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürüttü.

Öte yandan, bir kişinin soğuk havanın etkisini göstermek için havaya serptiği kaynar suyun buharlaşması güzel görüntüler oluşturdu.

Oto tamircisi Ufuk Atagün, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok aracın arızalandığını belirterek, "Hava aşırı derecede soğuyunca arabaların çalışmaması bize iş çıkardı. Yaklaşık bir aydır işimiz yoktu, dün 15 araba çalıştırdım. Bugün daha soğuk olduğu için 20-25 araba çalıştırdım. Çok şükür ekmeğimiz çıkıyor." diye konuştu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - KARS

Doğu Anadolu Bölgesi, Sarıkamış, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:47 Kaynak: AA
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