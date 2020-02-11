Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle tırların yakıt depoları dondu.

Dere ve nehirlerin buz tuttuğu kentte, vatandaşların kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu. Vatandaşlar yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

Cesim Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuklar nedeniyle iş yerlerine gitmekte zorlandıklarını, evlerini ısıtmakta güçlük çektiklerini belirterek, birçok sürücünün donan araçlarını çalıştıramadığını ifade etti.