Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kars, Tunceli ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars, Tunceli ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Kars'ta bazı araçlar dondu. Özellikle yakıt depoları donan araçları vatandaşlar, ateş yakıp ısıtarak çalıştırabilmek için çaba harcadı.

Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü kentte buz sarkıtları oluşurken bazı iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Otomobili donan vatandaşlardan Murat Erdemir, kentte etkili olan soğuk hava sebebiyle otomobillerin çalışmadığını ifade ederek, "Havalar şu anda çok soğuk. Arabalarımız dondu, araçların çalışması için ateş yaktık. İnşallah araçlarımız çalışır." dedi.

Arpaçay ilçesinde de soğuk hava nedeniyle depodaki sütler dondu. Köydeki vatandaşlar, soba yakarak buz tutan sütleri eritmeye çalıştı.

Ayten Kaplan, bu yıl ilk defa böyle havayla karşılaştıklarını belirterek, "Dün akşam inekleri sağdım, sütü dışarıda unuttum ve süt dondu. Sobayı yaktım, sütü eriteceğim." diye konuştu.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Tunceli, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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