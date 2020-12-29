Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Kars'ta 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 13, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 3, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 10, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 2 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 53, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.

Dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları buzla kaplandı.

Kent merkezindeki bazı cami önü şadırvanlar ile evlerin gider boruları, soğuk hava nedeniyle donarken, vatandaşların yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Bazı tarihi mekanların çatılarındaki güvercinler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Belediye ve karayolları ekipleri, özellikle kırsalda vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için buz temizleme çalışması yaptı.

Kars'ta da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçlar dondu, kısmen donan Kars Barajı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ağrı'da ise su deposunun çevresinde 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve elektronik cihazlar, donmaması için battaniyelerle örtüldü.