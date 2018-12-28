Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Eğitime Kar Talili

Doğu Anadolu'da Eğitime Kar Talili

34 dakika önce

Ağrı'nın Hamur ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Doğu Anadolu'da Eğitime Kar Talili, System.String[]
Ağrı'nın Hamur ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir devam eden ve dün akşam saatlerinde etkisini artırıp sabah saatlerine kadar yoğun şekilde süren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış ve tipi nedeniyle Ağrı'nın Hamur ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime 28 Aralık Cuma günü ara verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde de aynı nedenle bugün taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:42 Kaynak: AA

Hamur, Ağrı, Tunceli, Güncel
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