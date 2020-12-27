Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Kars'ta 18, Ardahan'da 17, Erzurum'da 14, Iğdır'da 8, Erzincan'da 6, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Tunceli'de 7, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 10, Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Erzurum'da ise 3 derece olması bekleniyor,

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 53, Konaklı'da 37, Sarıkamış'ta 34 santimetre ölçüldü.

Öte yandan, bir süre önce bölge illerinde kapanan köy ve mahalle yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmayla açıldı.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olaylarından dolayı yetkililer, sürücüler ve vatandaşları uyardı.