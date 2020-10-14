Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Göle'de en yüksek sıcaklık Kemah'ta ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Göle'de en yüksek sıcaklık Kemah'ta ölçüldü

14.10.2020 09:27
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Göle'de en yüksek sıcaklık Kemah'ta ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 4,9 derece en yüksek sıcaklık ta Erzincan'ın Kemah ilçesinde 29,3 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 4,9 derece en yüksek sıcaklık ta Erzincan'ın Kemah ilçesinde 29,3 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezlerinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Ardahan'da 0, Erzurum'da 4, Erzincan'da 8, Iğdır'da 7, Ağrı'da 1, Kars'ta eksi 1 derece.

Gün içerisinde beklenen en yükse sıcaklık değerleri; Erzincan'da 27, Iğdır'da 25, Erzurum ve Ardahan'da 22, Kars ve Ağrı'da 23 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Göle'de en yüksek sıcaklık Kemah'ta ölçüldü

Doğu Anadolu, Erzincan, Kemah, Göle, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Göle'de en yüksek sıcaklık Kemah'ta ölçüldü - Son Dakika

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