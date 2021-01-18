Doğu Anadolu'da kar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Köylerde yaşayan besicilerde kar üzerinde hayvanlarının bakımını yaptı.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde, sokaklar, park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ile Erzincan'da görülen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

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