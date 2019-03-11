Doğu Anadolu'da "Ezana Saygısızlığa" Tepki

-Sendika üyelerinin Müftülük binası önünde basın açıklaması -Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız'ın açıklaması ErzincanDiyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, müftülük binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen...

-Sendika üyelerinin Müftülük binası önünde basın açıklaması

-Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız'ın açıklaması

Erzincan



Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, müftülük binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır." dedi.



Yıldız, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarının vurgulayarak, yapılan bu eylemi özgürlük olarak değerlendirmeyeceklerini aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bülent Ersoy'dan Nusret Gökçe İtirafı!

"Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu

Yılın Sürpriz Aşkı! Gülben Ergen ve Müzisyen Emre Irmak Aşk Yaşıyor

Aydın Cezaevindeki Sanığın Eşiyle Yaptığı İğrenç Plan Ortaya Çıktı