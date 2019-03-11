Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da "Ezana Saygısızlığa" Tepki

Doğu Anadolu'da "Ezana Saygısızlığa" Tepki

1 saat önce

-Sendika üyelerinin Müftülük binası önünde basın açıklaması -Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız'ın açıklaması ErzincanDiyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, müftülük binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen...

-Sendika üyelerinin Müftülük binası önünde basın açıklaması
-Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız'ın açıklaması
Erzincan

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, müftülük binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır." dedi.

Yıldız, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarının vurgulayarak, yapılan bu eylemi özgürlük olarak değerlendirmeyeceklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:40 Kaynak: AA

Müftülük, Sendika, Diyanet Sen, Güncel
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