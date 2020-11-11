Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu

11.11.2020 15:05
Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da, 20 noktada 19 bin bin 350 fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Vali Okay Memiş, Palandöken Dağı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıl 11 Kasım'da fidan dikimini yaptıkları alanda, sitemli bir konuşma yaptığını hatırlattı.

Bugün hayal ettiği şeyin gerçekleştiğini ifade eden Memiş, "Palandöken Dağı, bizim nimetimiz. Havalimanından iniyorsunuz, hemen 10 dakika sonra buradaki merkezde kayak yapabiliyorsunuz. Bir metrekare yeri bile boş bırakmamamız lazım. Memleketimizin her yeri güzel. Biz inşallah 5-10 yıl içinde buralarda bir metrekare yer boş bırakmak istemiyoruz." dedi.

Fidan dikimine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta, İl Emniyet Müdürülüğü Bölge Trafik mevkisi ve Masal Park'ta düzenlenen etkinlikte, 6 bin 900 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Fuat Güney, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Vali Öksüz, projeden çok önemli ve olumlu sonuçlar alındığını belirterek, "Orman, yeşillik hepimiz için çok önemli. Çevremiz, suyumuz, havamız için çevremizdeki ekosistemin bir parçası olan ormanları var etmek, olan ormanları koruyarak gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden birisidir." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış ile Kağızman ilçelerinde de toplam 14 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Ağrı

Ağrı Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 22 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Osman Varol, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, dünyaya hediye edilen fidanların, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacağını anlattı.

Varol, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın doğayı koruma, birlikte yaşama ve doğayı geliştirme anlamında doğa bilincini yükseltmeyi amaçlıyor, onların toprağa dokunmalarını, bir fidanı toprakla buluşturmalarını sağlayarak doğa ile aralarında bir bağ oluşturmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Hüseyin Öner, öğrenci ve vatandaşlarla fidan diktikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'yi daha yeşil bir ülke yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Bugün il genelinde 5 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Öner, "Bizler de bu güzellikleri koruyup gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızca Geleceğe Nefes Kampanyası çok bir anlam ifade ediyor. Daha yeşil bir Türkiye ve Ardahan için bugün hastane, okul ve parklarda 5 bin fidan toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de 327 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Munzur Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara kara ve kızıl çam ağaçları dikerek can suyu verdi.

Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Üniversitesinin, ağaçlandırma çalışmasıyla daha güzel bir hale geleceğini belirterek, "Kampüste yüzlerce ağaç dikmeye devam edeceğiz ve bunu gelecek kuşaklara teslim edeceğiz. Bu şekilde kampüsümüz, Tunceli'nin en güzide yerlerinden biri olacak." dedi.

Etkinlik kapsamında, Vali Mehmet Ali Özkan da Nazımiye ilçesinde katıldığı programda, Düzgün Baba ziyaretgahında fidan dikti.

Erzincan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mehmet Makas, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan çalışmanın kutlu bir proje olduğunu belirtti.

Kentte 25 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Makas, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, vatandaşlar ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Iğdır

Iğdır'da düzenlenen etkinlikte yaklaşık 27 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, ormanların önemine değinerek, "Burada evlatlarımızın bu ağaçları dikmesi ve ağaç sevgisiyle büyümesi, hem milletimizin geleceğine hem toprağımıza sahip çıkmalarının bizim için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu etkinlikte dikilen fidanların bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Katılımcılar daha sonra Iğdır Orman İşletme Müdürlüğünce getirilen fidanları dikerek can suyunu verdi.

Erzincan, Erzurum, Kasım, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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