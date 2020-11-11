Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Tunceli'de 327 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Tunceli

Tunceli'de 327 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Munzur Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara kara ve kızıl çam ağaçları dikerek can suyu verdi.

Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Üniversitesinin, ağaçlandırma çalışmasıyla daha güzel bir hale geleceğini belirterek, "Kampüste yüzlerce ağaç dikmeye devam edeceğiz ve bunu gelecek kuşaklara teslim edeceğiz. Bu şekilde kampüsümüz, Tunceli'nin en güzide yerlerinden biri olacak." dedi.

Etkinlik kapsamında, Vali Mehmet Ali Özkan da Nazımiye ilçesinde katıldığı programda, Düzgün Baba ziyaretgahında fidan dikti.