Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu

11.11.2020 18:26

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlik Etkinlik kapsamında fidanların toprakla buluşturulması Vali Osman Varol ile röportaj- AğrıAğrı Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 22 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

" Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlik

Etkinlik kapsamında fidanların toprakla buluşturulması

Vali Osman Varol ile röportaj

- Ağrı

Ağrı Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte 22 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Osman Varol, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, dünyaya hediye edilen fidanların, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacağını anlattı.

Varol, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın doğayı koruma, birlikte yaşama ve doğayı geliştirme anlamında doğa bilincini yükseltmeyi amaçlıyor, onların toprağa dokunmalarını, bir fidanı toprakla buluşturmalarını sağlayarak doğa ile aralarında bir bağ oluşturmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu
Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu
Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu
Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu

Geleceğe Nefes, Röportaj, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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