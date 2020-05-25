Doğu Anadolu'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtu - Son Dakika

Doğu Anadolu'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtu

Doğu Anadolu'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtu Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Doğu Anadolu'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtu

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde dün gece etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sarıçimen Mahallesi'nde yaklaşık 35 evle birlikte yeni yapılan ilkokul binasının da çatısı uçtu. Evinin çatısı uçan Fettah Erdoğan, dün geceden beri etkili olan fırtınadan dolayı zor anlar yaşadıklarını belirterek, mahalledeki birçok evin çatısının uçtuğunu söyledi. Birçok elektrik direğinin de devrildiğini kaydeden Erdoğan, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.,

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Başkale'de bazı ev ve kurumların çatıları uçtu, meyve ağaçları ve seralar zarar gördü. İlçeye bağlı Yeni Mahallede Hasan Tezel'e ait 3 katlı evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, büyük hasar meydana geldi.

VAN - Van'ın Saray ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde dün gece etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sırımlı mahallesinde birçok evin çatısı uçarken, bir ahırın ise duvarı çöktü. M. Tahir Özkaplan'a ait minibüsün de üzerine çatı düşmesi sonucu büyük hasır oluştu.

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı hayvanlar ise telef oldu.

Özalp ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yukarı Koçkıran Mahallesi'nde etkili olan fırtınadan dolayı ahırda meydana gelen göçük sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

IĞDIR - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilme noktasına gelirken, sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Doğubayazıt'ta sabaha karşı başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına sonucu bazı çatıların üzerinde bulunan saclarının kalktığı görüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli fırtınanın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı kurum lojmanları ile evlerin çatıları uçarken, dev Türk bayrağı ise zarar gördü.

Hakkari'de dün gece yarısı yaşanan fırtınanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresine ait lojmanların çatıları başta olmak üzere birçok evin çatıları fırtınadan dolayı uçarak yollara ve bina önlerindeki araçların üzerine düştü. Özel harekat polislerinin nöbet tuttuğu Mir Kalesi'nde asılı dev Türk bayrağı da fırtınadan dolayı orta denge halatının kopması sonucu indirildi. Bir taksi durağının kulübesi ise yerinden sökülerek caddeye savrulduğu kentte ortalık adeta harabeye döndü.

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ve ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ile ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. İlçeye bağlı Boyunlu kırsal mahallede bir vatandaşa ait evin duvarları yıkılıp bahçesindeki ağaçlar kökünden söküldü. Tehlike oluşturan bir çok dal ise vatandaşlar tarafından budandı.

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar 2 köyde bazı çatıları uçurdu,1 kişi yaralandı.

Meteroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgarı ve fırtına Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde de dün etkili oldu. Rüzgar ve fırtına nedeniyle ilçelere bağlı Bahçecik ve Okçular köylerinde zarara yol açtı. İki köyde bulunan bazı evlerin çatıları uçtu,elektrik telleri koptu ve ağaçlar yerinden söküldü. Bahçecik köyünde ise fırtına nedeniyle çatıdan kopan sacın üzerine düştüğü bir kişi yaralandı.Ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dev Türk bayrağının direği yerinden çıktı. Fırtına sebebiyle bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. İl genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınadan Yeni TOKİ konutları da etkilenirken, kent merkezinde sert rüzgar sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

KARS - Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Rüzgarın uçurduğu çatılar metrelere uzağa savruldu.

Kars'ta öğle saatlerinde etkili olan ve yaklaşık saatte 100 kilometre şiddetle esen rüzgar önüne ne çıktıysa söktü attı.

Rüzgar binaların çatılarını uçururken, Harakani Devlet Hastanesi'nin de çatısı ile duvarı rüzgardan payını aldı. Harakani Devlet Hastanesi'nin de çatısı rüzgardan uçtu. Bir öğrenci yurdunun çatısı ise metrelerce uzağa savruldu. Metrelerce yüksekten yola ve bahçelere savrulan çatı kameralara yansındı. Can kaybının yaşanmadı olayda il genelinde köylerde yaklaşık 14 ev rüzgardan zarar gördü. İl AFAD ekipleri, köylerde zarar tespitine başladı.

Doğu Anadolu'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtu

Çaldıran, Van, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğu Anadolu'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtu - Son Dakika

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