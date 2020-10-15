Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 0, Kars ve Ağrı'da 1, Erzurum'da 4, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 4 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 25, Kars ve Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.