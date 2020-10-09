Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü - Son Dakika

Kırağı tutan araç camları
Bir araç sahibinin camdaki buzu kazıması
Vatandaşlardan Mehmet Yılmaz'ın konuşması Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü
Termometrelerin sıfırın altında 3'ü gördüğü Kars'ta araç camları kırağı tuttu
KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Kars'ta araç camları kırağı ile kaplandı
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Kars'ta araç camları kırağı ile kaplandı.
Sabah işe gidenler araçlarının camlarındaki kırağıyı kazıyarak temizledi.
Kent sakinlerinden Mehmet Yılmaz, havaların artık soğuduğunu ifade ederek, "Hava sıcaklığı eksiye düşmeye başladı, sabah işe giderken aracın camının kırağı tuttuğunu gördüm ve temizledim. Havaların soğumasıyla sobaları, doğal gazı yakmaya başladık." dedi.
- Kaynak: AA
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