Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü - Son Dakika

Kent sakinlerinden Mehmet Yılmaz , havaların artık soğuduğunu ifade ederek, "Hava sıcaklığı eksiye düşmeye başladı, sabah işe giderken aracın camının kırağı tuttuğunu gördüm ve temizledim. Havaların soğumasıyla sobaları, doğal gazı yakmaya başladık." dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Kars'ta araç camları kırağı ile kaplandı.

Kars'ta araç camları kırağı ile kaplandı

KARS - Doğu Anadolu Bölgesi 'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Vatandaşlardan Mehmet Yılmaz 'ın konuşması Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars 'ta ölçüldü

Bir araç sahibinin camdaki buzu kazıması

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