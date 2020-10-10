Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 5, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzurum'da 21, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları kırağıyla kaplandı. Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçlarının camlarındaki kırağıyı kazıyarak temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de kırağıyla kaplanan bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.

İlçe sakinlerinden Türkü Demirci, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sarıkamış'ta kış kendini hissettirmeye başladı. Sabah kalktığımda camlarda, evlerin çatılarında, yapraklarda, birçok şeyde kırağı gördüm." dedi.