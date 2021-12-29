Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14 ve Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 23, Kars'ta 20, Erzurum'da 13, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 6 derece ölçüldü.