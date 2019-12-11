Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah ve öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Kars'ta 11, Erzurum'da 6, Ağrı ile Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Kars'ta 3, Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.


Bölgede etkili yağışların ardından kar kalınlıkları ise Erzurum'da 8, Ağrı ile Ardahan'da 2 santimetre oldu.

Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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