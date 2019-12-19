Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 10, Ağrı'da 8, Iğdır'da 5, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 21 dereceyle gece en düşük sıcaklığın kaydedildiği yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 13, Erzincan'da 12, Kars'ta 8, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da 5 derece olması bekleniyor.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kayak merkezlerinde kar kalınlığı, Erzurum'daki Palandöken'de 51, Konaklı'da 19, Kars'taki Sarıkamış'ta 25 santimetre ölçüldü.


Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum, Ardahan, Kars, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı Trafik polisi, eşine ceza yazdı

Son Dakika Haberleri
17:10 Masalsı yolculuk zamlandı - Son Dakika
17:10 Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık - Son Dakika
17:10 Kalp krizinde her dakika kritik: - Son Dakika
17:09 Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum - Son Dakika
17:04 Giresun'da 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşamamak için çalışmalar başladı - Son Dakika
16:55 Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Son Dakika
16:52 Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:13:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]