Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Ağrı'da 12, Kars'ta 11, Erzurum'da 7, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Tunceli'de ise 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 12, Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum ve Kars'ta 6, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.