Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Erzurum ve Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren aralıkla kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 16, Ağrı'da 9, Erzincan'da 7, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 7, Iğdır'da 6, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan'da 4, Erzurum ile Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde, kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde, kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.