Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 8, Ardahan ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 2, Kars'ta 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Iğdır'da 2, Tunceli'de ise sıfır derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Kars'ta 2, Ağrı, Erzurum ve Ardahan'da sıfır derece olması bekleniyor.

Bölgede etkili yağışların ardından kar kalınlıkları ise Erzurum'da 9, Ağrı ve Ardahan'da 3 santimetre oldu.

Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.