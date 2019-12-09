Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 8, Ardahan ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 2, Kars'ta 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Iğdır'da 2, Tunceli'de ise sıfır derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Kars'ta 2, Ağrı, Erzurum ve Ardahan'da sıfır derece olması bekleniyor.

Bölgede etkili yağışların ardından kar kalınlıkları ise Erzurum'da 9, Ağrı ve Ardahan'da 3 santimetre oldu.

Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü
Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:32:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]