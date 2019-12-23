Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 14 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, açık ve zamanla parçalı, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri çok bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile sis ve pus beklenirken rüzgar ise güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ağrı ve Ardahan'da 7, Iğdır'da 5, Erzurum'da 3 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde gece en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 14 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 11, Tunceli'de 8, Iğdır'da 7, Kars'ta 6, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlığı Erzurum'da 3, kayak merkezlerinden Palandöken'de 51, Kars'taki Sarıkamış'ta 25, Erzurum'daki Konaklı'da 9 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.