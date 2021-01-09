Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

09.01.2021 09:51
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 10, Iğdır'da 7 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 8, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır'da 3 ve Ağrı'da 4 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Erzincan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü - Son Dakika


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