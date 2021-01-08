Murat Nehri buz tuttu (DRONE) - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 dereceyle Kars ve Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı az bulutlu geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 22, Ardahan'da 18, Erzurum'da 12, Iğdır'da 7, Tunceli'de 3 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Ağrı'daki Murat Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

Ağrı'da Murat Nehri'nin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Tutak ve Hamur ilçeleri bölgesinde yüzeyi tamamen buzla kaplanan nehir, güzel manzaralar oluşturdu.

Nehrin Ağrı- Van kara yolu bölgesindeki göz kamaştıran manzarası drone ile görüntülendi.