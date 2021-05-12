Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü

12.05.2021 09:57
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 31, Tunceli'de 30, Erzincan'da 26, Kars ve Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Gece ise en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 0, Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 9 derece kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfır dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü - Son Dakika


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