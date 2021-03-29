Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü

29.03.2021 10:09
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 10, Ardahan ve Kars'ta 9, Erzincan ve Tunceli'de 2, Iğdır'da ise 0 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Ağrı'da 7, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 5 olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 146, Sarıkamış'ta 111 ve Konaklı'da 92 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Ardahan

Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da yer alan ve bölgenin en büyük ikinci gölü Çıldır, halen yüzeyini tamamen kaplayan buz tabakasının kalınlığıyla dikkati çekiyor.

Turistler ve vatandaşlar, yüzeyi halen buzla kaplı olan gölde gezinti yapmanın keyfini yaşıyor.

Göl üzerinde dolaşan vatandaşlardan Aşkın Hüseyinoğlu, "Bahara rağmen burada buz üstünde dolaşmanın keyfini yaşıyoruz, bu çok farklı bir duygu, yaşamak lazım. Biz de bunu yaşamak için Çıldır Gölü'nü görmeye geldik." dedi.

Erzincan, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Erzurum ve Ağrı'da ölçüldü - Son Dakika


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