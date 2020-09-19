Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı 5 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı ve Erzincan'da 28, Erzurum'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.