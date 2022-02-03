Üye Girişi
Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor

03.02.2022 10:51
Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşam ile gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ile Kars'ta 11, Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 10, Erzincan ile Tunceli'de 6, Erzurum'da 5, Ağrı ile Kars'ta 4 ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riski ve Erzincan çevrelerinde oluşabilecek yer yer kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum

Erzurum'da soğukların etkisiyle buzlanmalar oluştu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, araçların camları kırağı tuttu, cami şadırvanları da dondu.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, çatılardaki buzları vinç yardımıyla kırmaya başladı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor
Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor

YORUMLAR
500

Erzincan, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
10:07 Koronavirüsün yıldönümünde DSÖ: 144 bin ton tıbbi atık yaratılıyor
17:31 Okuduğu yazılar sonrası kadavra bağışçısı olan kadın: Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:10:57. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement