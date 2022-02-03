Doğu Anadolu'da gece kar bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşam ile gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ile Kars'ta 11, Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 10, Erzincan ile Tunceli'de 6, Erzurum'da 5, Ağrı ile Kars'ta 4 ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riski ve Erzincan çevrelerinde oluşabilecek yer yer kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum

Erzurum'da soğukların etkisiyle buzlanmalar oluştu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, araçların camları kırağı tuttu, cami şadırvanları da dondu.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, çatılardaki buzları vinç yardımıyla kırmaya başladı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.