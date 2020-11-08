Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1 derece kaydedildi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece kaydedildiği Erzurum'un Yakutiye ilçesi ise bölgede en düşük hava sıcaklığı ölçülen yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 19, Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da ise 7 derece olması bekleniyor.