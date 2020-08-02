Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı öngörülüyor. - ERZİNCAN