Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı
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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

15 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Erzurum ve kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Ardahan'da 12, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Erzincan'da 20 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır ve Erzincan'da 36, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29 ve Ardahan'da 27 derece olacak.
Açıklamada, bölge genelinde yarın akşam saatlerine kadar hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olmasından dolayı sıcaklık çarpması gibi olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların saat 11.00 ile 15.00 arasında güneşe maruz kalmamak için açık alana çıkmamaları önerildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:47 Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Erzurum, Ardahan, Güncel
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