Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/ - Son Dakika

Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

6 saat önce

KARS İbadethaneler ve kurumların dezenfekte edilmesinden görüntüler Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş ile röportaj ERZURUM Dezenfekte çalışmalarından görüntüler Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerindeki dezenfekteden görüntüler Kars'ta özel kıyafetli belediye...

KARS

İbadethaneler ve kurumların dezenfekte edilmesinden görüntüler

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş ile röportaj

ERZURUM

Dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerindeki dezenfekteden görüntüler Kars'ta özel kıyafetli belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde cemaatle ibadete ara verilmesi kararlaştırılan cami, mescit, Kuran kursları ve kütüphaneleri dezenfekte etti.

Çalışmaların vatandaşların yoğunlukta kullandığı alanlarda süreceği öğrenildi.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "4 ekiple özellikle toplu taşıma araçları ve camileri ilaçlamaktayız, aynı zamanda resmi kuruluşların binalarını dezenfekte etme çalışmalarımız sürdürüyoruz. Kars halkına elimizden geldiğince temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz." dedi.

Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kars Belediyesi, Selçuk, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:35 Kaynak: AA
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