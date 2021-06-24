Doğu Anadolu'da hava sıcak geçmeye devam edecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ağrı ve Kars'ta 9, Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Tunceli'de 16, Erzincan'da 18, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 39, Tunceli ve Ağrı'da 35, Kars'ta 34, Erzincan'da 33, Erzurum ve Ardahan'da 32 derece olması bekleniyor.