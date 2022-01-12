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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 2 ila 10 derece arasında düşecek - Son Dakika

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 2 ila 10 derece arasında düşecek

12.01.2022 14:49
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 2 ila 10 derece arasında düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren 3 gün boyunca sıcaklıkların 2 ila 10 derece arasında azalacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren 3 gün boyunca sıcaklıkların 2 ila 10 derece arasında azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 2 ila 10 derece azalacağı ve hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da kar beklenen bölgede, yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölge genelinde soğuk ve yağışlı havanın hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İl merkezlerinde hafta başına kadar beklenen en düşük hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Kars'ta 23, Ağrı'da 20, Erzurum'da 17, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 10 derece olması tahmin ediliyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Iğdır, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 2 ila 10 derece arasında düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı 2 ila 10 derece arasında düşecek - Son Dakika
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