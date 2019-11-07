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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artacak

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artacak

8 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı artacak, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar bölge genelinde artarak, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede gece saatlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Erzincan ve Iğdır'da sıfır, Erzurum'da eksi 2, Kars, Ağrı ve Ardahan'da eksi 6 derece.


Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 18, Iğdır'da 21, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 14, Ardahan'da 13 derece olacak.


Öte yandan bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde 18,5, en düşük sıcaklık ise Ardahan Göle'de eksi 10 derece olarak kaydedildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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