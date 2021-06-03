Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Erzurum'da 3, Ardahan'da 4, Ağrı ve Kars'ta 6, Erzincan'da 7, Tunceli'de 9, Iğdır'da 18 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 29, Ağrı'da 26, Erzincan ve Kars'ta 25, Erzurum'da 23, Ardahan'da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.