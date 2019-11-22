Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında
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Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan ile Ardahan'da 4, Iğdır ile Erzurum'da 5, Ağrı'da 10 ve Kars'ta 13 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Ağrı'da 8, Erzurum ile Kars'ta 7 ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:47 Kaynak: AA
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