Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında
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Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede, sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Iğdır ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 8, Ardahan'da 12, Kars'ta ise 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 10, Iğdır ve Ağrı'da 8, Kars, Ardahan ve Erzurum'da 7 derece olması bekleniyor.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, bazı yerlerde bulunan su birikintileri de buz tuttu.

Dere yatağının kısmen buzla kaplandığı Dölbent köyünde çocuklar, buz üzerinde kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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