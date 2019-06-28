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Doğu Anadolu'da ihracat rakamları

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre bu yılın mayıs ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde 78 milyon 227 bin dolarlık ihracat, 49 milyon 534 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Doğu Anadolu'da ihracat rakamları, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre bu yılın mayıs ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde 78 milyon 227 bin dolarlık ihracat, 49 milyon 534 bin dolarlık ithalat yapıldı.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Mayıs 2019'da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilden 9'unda ihracat, ithalattan fazla oldu.
İller arasında en fazla ihracatı 24 milyon 143 bin dolarla Elazığ, en az ihracatı 17 bin dolar ile Tunceli gerçekleştirdi. En fazla ithalat 14 milyon 318 bin dolarla Van'dan yapıldı. Ardahan'dan ise hiç ithalat yapılmadı.
Bölgedeki 14 ilden mayıs ayında toplam 78 milyon 227 bin dolarlık ihracat, 49 milyon 534 bin dolarlık ise ithalat gerçekleştirildi.
TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin ihracat ve ithalat verileri şöyle:
Açıklamada, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü TRA1 İstatistik Bölgesi sorumluluk alanındaki Erzurum, Erzincan ve Bayburt'la ilgili veriler de paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:31 Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi
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