Doğu Anadolu'da ilkbaharda etkili olan soğuklar "kara kış"ı aratmıyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da ilkbaharda etkili olan soğuklar "kara kış"ı aratmıyor

16.03.2022 09:57
Doğu Anadolu'da ilkbaharda etkili olan soğuklar "kara kış"ı aratmıyor

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da martta etkili olan dondurucu soğuklar kara kışı aratmıyor.

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da martta etkili olan dondurucu soğuklar kara kışı aratmıyor.

Hafta boyunca süren kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzurum'da, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü kentte, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, bina ve iş yeri çatılarında sarkıtlar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Termometre Ağrı'da gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Ağrı'da, dere ve nehirler kısmen dondu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü kentin Şehir Mezarlığı'ndaki su deposunda 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Ev ve iş yerlerinin camları dondu, Murat Nehri'nin yüzeyinde buz parçaları oluştu.

Kars ve Ardahan'da da buzlanmalar oluştu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise soğuk hava ve tipi etkili oldu.

Bina çatılarında sarkıtların oluştuğu kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, tipi nedeniyle araçlar karla kaplandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri de Kars-Erzurum hattında kar ve buz küreme çalışmalarına devam ediyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Ardahan'da da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

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Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da ilkbaharda etkili olan soğuklar 'kara kış'ı aratmıyor - Son Dakika


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