Doğu Anadolu'da İYİ Parti Milletvekili Türkkan'a tepkiler - Son Dakika

Erzurum, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da şehit aileleri ve gazi dernekleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Erzurum'da şehit aileleri, gazi dernekleri, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi tarafından Çifte Minareli Medrese önünde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi Başkanı Rıza Demir, şehit ve gazileri şükranla andıklarını belirtti.

Bir şehit kardeşinin, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP hakkındaki politikasını eleştirmesi üzerine İYİ Partili Türkkan tarafından küfre ve hakarete maruz kaldığını anımsatan Demir, "Bu yaşananlar an be an görüntülenmiştir. Şehidimizin ağabeyi bir eleştiride bulunuyor, Türkkan ise o eleştiriler karşılığında koluna girdiği şehit abimizin ayağına vurup en kutsal olarak gördüğümüz şehidimizin emanetine küfürler saydırıyor. Mensubu olduğu siyasi partiden de milletin içine su serpecek bir açıklamanın olmaması bizi derinden üzmüştür." diye konuştu.

Vatanın her karış toprağının şehit kanıyla sulanıp vatan kılındığını vurgulayan Demir, şehit emanetine küfrün asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Huzur içinde ezanların okunmasının, çocukların okula gitmesinin, gazi Mecliste, caddelerde bombaların patlamamasının hainlerle çarpışan yüz binlerce yiğit vatan evladı sayesinde olduğunu aktaran Demir, "Şehit aileleri her türlü önceliğe, ayrıcalığa ve tahammüle layıktır. Hangi parti olursa olsun tahammülsüzlerin, hele hele içi yanmış bir şehit abisine karşı tahammülsüzlüğün cezası özür olamaz. Türk adaletinden arzumuz, gerekenin yapılarak çok sevdikleri hainlerle cezaevinde kahvaltı yapmalarının sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Demir, basın açıklamasının ardından Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Iğdır

Iğdır'da Şehit ve Gazi Aileleri yaptıkları basın açıklamasıyla Türkkan'ı kınadı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan Erkan Çiğdem, "Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek, bir ulusun kaderini değiştiren vatanımızın istikbalini sarsılmaz imanlarına, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, dünyada eşi benzeri olmayan destanlar yazmıştır." dedi.

Yapılanın, insani değerlere ve kadın haklarına hakaret olduğunu belirten Çiğdem, şöyle konuştu:

"Türkkan'ın şehit yakınımıza küfretmesi bu vatan için, bu topraklar için en değerli makam olan şehitlik makamına saygısızlıktır. Bu üslubu, bu küfrü hak etmiyor, esefle kınıyoruz. Mukaddesatı için en kıymetlilerini vatan uğruna feda edenlere nasıl davranılması gerektiğini yine asil milletimiz gösterecektir. Bu aziz millete şehit kardeşi abimiz Tahir Gümren'in dün olduğu gibi bugün de yanındadır."

Şehit babası Hüsamettin Arslan da İYİ Parti'nin kente gelmesini istemediğini ifade ederek, "Biz şehit yakınları olarak asla o partiye oy vermeyiz, şehit yakınımıza yapılan saygısız hareketi de affetmeyiz. Zoruna gidiyorsa milletvekilliği yapmasın. Biz dün neysek bugün de aynıyız. Kimin ne hali varsa başının çaresine baksın, hırsını gelip bir şehit ailesinden çıkarmasın, haddini bilsin, Iğdır'a da asla gelmesin." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen şehit yakınları, gaziler ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösterdi.

Ellerinde 150 metre uzunluktaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenleyen şehit yakınları ve gaziler, "Lütfü Türkkan istifa", "Şehidime uzanan eller kırılsın", "Şehitler canımız, feda olsun kanımız" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan şehit kızı Yasemin Avşar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ı kınadıklarını, şehit yakınları ve gaziler olarak özrünü kabul etmediklerini dile getirdi.

Avşar, "İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı küfrü, bu toprakları vatan yapmak için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimize yapılmış gibi addediyor, bu çirkin üslubun karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de Kongre Caddesi'ndeki dernek binasında düzenlediği basın açıklamasında, gaziler ve şehit aileleri olarak Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden Türkkan'ı kınadıklarını belirtti.

Türkkan'ın özrünü kabul etmediklerini söyleyen Göydemir, şunları kaydetti:

"Bu milletin vergisi ile maaşını alan milletvekilinin derhal istifasını istiyor, aksi takdirde hakkımızı helal etmiyoruz. Biz bu küfrü tüm şehit ailelerine ve gazilerimize yapılmış sayıyoruz. Bize yapılan saygısızlığı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Mecliste, teröre destek veren, şehitlerimizin emanetine küfreden, alçak ve terbiyesiz hiçbir partili milletvekili istemiyoruz."