Doğu Anadolu'da kadına yönelik şiddet protesto edildi - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla programlar düzenlendi, basın açıklamaları yapıldı.

Erzurum'daki Cumhuriyet Caddesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda ellerinde "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddete dur" dövizleriyle bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı kurum çalışanları, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, burada grup adına yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel olmadığını aktardı.

Kadına yönelik ekonomik ve psikolojik şiddetin boyutunun da her geçen gün arttığını ifade eden İlbaş, "Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca, şiddetin ortaya çıkmadan önce engellenebilmesi için ortak ve koordineli çalışmalar yürütülüyor. Bugün nasıl kadına şiddetle mücadele ediyorsak yarın da yine aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kentteki MNG Alışveriş Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların ortak hazırladığı, "Kadına şiddete hayır" stantları açıldı ve kadınların yaptığı ürünler satışa sunuldu.

Hak-İş Konfederasyon Erzurum İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç de sendikada yaptığı açıklamada, "Şiddetsiz bir dünya" sloganıyla yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu şiddetle mücadeleye davet ettiklerini belirtti.

Ülkenin geleceğine, refahına, dini inançlarına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarını aktaran Girmenç, "Kadın toplumun duruşudur. Sessiz çığlıkları tek ses olarak dünya üzerindeki kadın şiddetine 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştürmeliyiz. Konfederasyonumuz ve sendikalarımızla, Diyarbakır annelerinin mücadelesini, evlatlarına kavuşana kadar uluslararası sendika hareketine duyurmaya çalışıyor ve desteğimizi bir kez daha buradan yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Ağrı'da HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanlığı Kadın Komitesi ve AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Kadınlardan Aysel Çakan, HAK-İŞ İl Başkanlığı önünde toplanan grup adına yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobbinge ve güvencesizliğe karşı durmak için bir arada olduklarını söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadına yönelik şiddetin devam ettiğini ve her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldığını belirten Çakan, "İçişleri Bakanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla oluşturulan KADES programını 2018'den bu bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın indirmiş ve 248 bin 473 ihbar alınmıştır. Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını ve şikayette bulunduklarını görüyoruz." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem ise partisinin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, partisinin kurulduğu günden bugüne kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attığını anlattı.

Iğdır

AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanlığınca parti binasının toplantı salonunda basın açıklaması düzenlendi.

Programa ellerindeki "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Kadın Allah'ın emanetidir" yazılı dövizlerle katılan kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, burada yaptığı açıklamada, kadına şiddetin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu aktardı.

Şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlı olduklarını söyleyen Güneş, şöyle konuştu:

"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bugün bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti onaylayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

Tunceli

Tunceli'de de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi ekipleri, köylerde yaşayan kadınları ziyaret etti.

Valilik koordinesinde merkeze bağlı Batman köyüne giden ekipler, kadınlara karanfil ve broşür dağıttı.

Ekipler, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının kullanımı hakkında kadınları bilgilendirdi.

Kars

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı noktalarda broşür dağıttı.

Ayrıca, kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve kadına yönelik şiddete engel olunması amacıyla Faikbey, Kazımpaşa ve Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerince kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, stantları gezerek kadınlarla sohbet etti.

AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara da parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle tüm dünyanın mücadele ettiğini anımsattı.

Her türlü şiddete karşı olduklarını ifade eden Sara, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Ardahan

Ardahan Barosu da kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Baro Başkan Vekili Songül Şit, baroda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti kınayarak, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir." dedi.