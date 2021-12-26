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Doğu Anadolu'da kapalı yollar karla mücadele ekiplerince açılıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kapalı yollar karla mücadele ekiplerince açılıyor

26.12.2021 10:43
Doğu Anadolu'da kapalı yollar karla mücadele ekiplerince açılıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki günden bu yana kentte kardan dolayı kapanan yaklaşık 400 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 3 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımda aksamanın yaşanmaması için yol genişletme çalışmalarına devam eden ekipler, cadde ve kaldırımlarda karları da temizliyor.

Muş'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı.

Muş'ta bir haftadan bu yana aralıklarla etkili olan kar nedeniyle kapanan 32 köyün yolu açıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, kardan dolayı kapanın tüm yolların ekiplerin özverili çalışması sonucu açıldığını söyledi.

Derecik, Ilıca, Üçevler grup köy yollarında kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığını belirten Yentür, "Bir haftadan bu yana 185 köy yolunu iki defa açmak zorunda kaldık. Karla mücadelemizi 59 iş makinesi, 90 personelle, 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Yaşamın olduğu her yere hizmet götürmek devlet olarak görevimizdir. Kar külfet olarak görülse de toprak, vadi ve barajlarımız için nimet olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle kar yağsın biz temizlik yapalım." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Adem Toprak ise yaptıkları ölçümde kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 metreye ulaştığını ifade ederek, "Bu dönemde kar kalınlığının bu kadar fazla olmasına şaşırdık. Daha kış mevsiminin başlarındayız. Gelecek aylarda daha fazla kar beklentimiz var." dedi.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 49 köy yolunu açan karla mücadele ekipleri, kalan yollarda da çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

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Hakkari, Bitlis, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da kapalı yollar karla mücadele ekiplerince açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da kapalı yollar karla mücadele ekiplerince açılıyor - Son Dakika
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