Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın çok bulutlu olacağı Erzincan, Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Tunceli ve Erzincan'da 1, Erzurum'da 4, Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 12 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının da Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, Kars ve Ardahan'da 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinde Palandöken'de 147, Ergan'da 56, Konaklı'da ise 35 santimetre ölçüldü.

Bölgede beklenen yağışlar, orta kuvvette rüzgar ile buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Kentte etkili olan kar, trafikte aksamalara neden oldu.

Gece etkili olan kar yağışının ardından kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.