Doğu Anadolu'da kar erimesine dikkat! - Son Dakika

Hava sıcaklığının arttığı Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek ve dik yamaçlarda kar erimesi riski bulunduğu bildirilerek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ uyarısı"

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artması ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinde kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber kar erimesi riski bulunmaktadır. Kar erimesi sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 4, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Ardahan'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise Erzincan'da 19, Tunceli ve Ağrı'da 17, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 14, Iğdır'da 24 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN