Doğu Anadolu'da kar etkili oldu - Son Dakika

Ağrı, Erzurum, Kars, Tunceli ve Iğdır'da etkili olan kar ve sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Ağrı'da, sisin de etkisiyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Ağrı-Erzurum ve Ağrı- Van kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri iş makineleriyle sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı, kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Karla kaplanan doğal güzelliklerin sisle bütünleşmesiyle oluşan eşsiz manzara, havadan drone ile görüntülendi.